Kilka godzin temu internet zaczęły obiegać sensacyjne obrazy. Ich źródłem jest instrument Visual Monitoring Camera (VMC) będący na wyposażeniu europejskiej sondy Mars Express. Od wczoraj widać na nich gigantyczną, podłużną chmurę ciągnącą się od wulkanu Arsia Mons.

Arsia Mons to jeden z trzech wielkich wulkanów tarczowych znajdujących się w okolicach równika Marsa. Mierzy aż 9 kilometrów wysokości, a jego kaldera ma średnicę ok. 110 km.

Zdjęcia do złudzenia przypominają satelitarne obrazy erupcji ziemskich wulkanów, znad których obłok pyłu jest rozwiewany na odległość setek kilometrów. Problem w tym, że według planetologów do ostatniej erupcji Arsia Mons doszło ok. 50 mln lat temu.

Czy jesteśmy zatem świadkami przebudzenia marsjańskiego wulkanu i co za tym idzie pierwszej wulkanicznej erupcji obserwowanej na innej planecie?

Na razie Europejska Agencja Kosmiczna, a także NASA nie skomentowały tych fotografii. Jednocześnie niektóre źródła wskazują, że podobne obłoki nad Arsia Mons były obserwowane już wcześniej i wskazywano wtedy na orograficzny charakter tych chmur. Fale orograficzne w atmosferze są znanym zjawiskiem na Ziemi. Powstają w okolicach podgórskich - przy paśmie łagodnie wnoszącym się z jednej strony i stromo opadającym z drugiej. Jeśli wiatr wieje prostopadle do pasma, w atmosferze może się wytworzyć wielka fala poprzeczna, której amplituda zależy od odległości od powierzchni Ziemi. W maksimach ("strzałkach") tych fal powietrze się rozpręża i z tego powodu skrapla się tam niewidoczna dotąd para wodna, tworząc chmury.