Zanieczyszczenie plastikiem to obecnie zmora na całym świecie. Jak obliczają uczeni, od połowy XX w. wyprodukowaliśmy tyle tworzyw sztucznych, że moglibyśmy nimi zafoliować całą kulę ziemską. I jeśli nasze zamiłowanie do plastiku nie minie, to w połowie tego wieku damy radę owinąć naszą planetę folią trzykrotnie.

Z dotychczasowych badań wiadomo było, że plastikowe śmieci różnej wielkości dosłownie zasypują świat. Uczeni znajdowali je na dnie oceanu, w Antarktyce i Arktyce, na bezludnych wyspach.

Wiadomo również, że kawałki tworzyw sztucznych są pożerane przez zwierzęta - i to kawałki zarówno dość duże, jak i te maleńkie, o średnicy milimetrów albo i mniejszej.

Plastik jest zjadany nawet przez zooplankton. A także przez ryby oraz ptaki i ssaki morskie. Łatwo wędruje więc w górę piramidy troficznej.

Nie ma na razie dużo badań dotyczących szkodliwości tworzyw sztucznych dla zjadających je organizmów. Wiadomo jednak, że niektóre rodzaje plastiku są szkodliwe, bo np. rozregulowują układ hormonalny (jak niesławny bisfenol A - BPA).