Rośliny reagują na mnóstwo czynników - światło, wodę, grawitację, temperaturę, strukturę gleby, obecność składników odżywczych, toksyn, bakterii, zwierząt roślinożernych. W rozpoznawaniu otoczenia są może nawet skuteczniejsze od wyposażonych w liczne zmysły zwierząt. Rejestrują i czytają wibracje wysyłane przez poruszające się owady. Komunikują się z innymi roślinami, wysyłając złożone sygnały chemiczne. Kierują się rytmem dnia, by zintensyfikować produkcję odstraszających substancji w porze żerowania roślinożerców. A w dodatku w ich organizmach stwierdzono obecność dobrze nam znanych neuroprzekaźników, takich jak serotonina, dopamina, glutaminian.

Ale do czego, u licha, neuroprzekaźniki mogą służyć kapuście czy geranium?

Czuję cię, larwo

Taki na przykład glutaminian jest główną substancją pośredniczącą w przekazywaniu impulsów nerwowych między jednym a drugim neuronem w układach nerwowych zwierząt. U nas, zwierząt, wygląda to tak, że wzdłuż poszczególnych neuronów impuls biegnie jako sygnał elektryczny jak po drucie, przekazywany przez jony wapnia. Kłopot zaczyna się na łączeniu dwóch "kabelków", bo nerwy nie są (na ogół) "zlutowane" ze sobą wzajemnie. Jak przeskoczyć wyrwę w instalacji? Kiedy impuls dociera do krańca komórki, uwalnia zgromadzone w zakończeniach nerwowych neuroprzekaźniki, głównie glutaminian. Ten po dotarciu do sąsiedniego neuronu powoduje otwarcie kanałów jonowych komórki i powstanie następnego impulsu elektrycznego. I tak dalej.