1 ZDJĘCIE Wzrost średniej temperatury Ziemi po wybuchu rewolucji przemysłowej (Copernicus Climate Change Service)

Trzeba więc ocieplenie ograniczyć do 1,5 st. C. Będzie to niezwykle trudne, ale jeszcze jest możliwe. To dwa najważniejsze przesłania specjalnego raportu opublikowanego właśnie przez ONZ-owski Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC).