Istnieje kilka drapieżnych gatunków, które dają sobie radę z mniejszymi kręgowcami. Przykładem mogą być niektóre wodne chrząszcze, które napadają na kijanki i narybek, albo tropikalne pluskwiaki z rodziny zajadkowatych (Reduviidae), atakujące śpiące w jaskiniach nietoperze.

Sytuacje, w których owady polują na kręgowce, spotyka się jednak przede wszystkim w hodowlach, które są inicjowane przez ludzi. W naturze są obserwowane na tyle rzadko, że uznaje się je raczej za okazjonalne. W wielu przypadkach pewnie tak jest, ale kolejne badania i odkrycia naukowców pokazują jednak, że nie zawsze.

Doskonałym przykładem są modliszki, które należą chyba do najbardziej znanych owadów, mogących polować na drobne kręgowce.

Wiele z nich osiąga wielkość małych gryzoni czy jaszczurek, do tego są bardzo silne, a dzięki atakowi z zaskoczenia mogą pokonywać znacznie większych przeciwników. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas pojawiają się nagrania albo zdjęcia pokazujące modliszki w trakcie pożerania myszy czy nawet małych węży. Z całą pewnością jest to duże ułatwienie dla naukowców, którzy coraz chętniej korzystają z pomocy użytkowników portali społecznościowych czy też blogerów.