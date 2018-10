Mikrobiom, jak pokazuje coraz więcej badań, to nasz drugi genom. Człowiek składa się nie tylko ze swoich własnych ok. 30 bln (tysięcy miliardów) komórek, ale również z blisko 39 bln komórek należących do mikroorganizmów. Każdy z nas jest więc holobiontem - istotą złożoną z różnych biontów.

Jak podkreślają w "Science" amerykańscy badacze mikrobiomu, zamieszkujące ludzki organizm bakterie, archeany, grzyby i wirusy (żyjące np. na skórze i w układzie trawiennym) ewoluowały razem z nami przez miliony lat. Pomagają nam trawić pokarm, wzmacniają układ odpornościowy, współdziałają w zwalczaniu patogenów, a nawet wpływają na nasz nastrój.

Ich roli nie da się przecenić. Bez pomocy mikrobiomu (zwanego też mikrobiotą, choć naukowcy obecnie coraz częściej niuansują te dwa określenia) nie moglibyśmy żyć

Każdy z nas otrzymuje swój zestaw mikroorganizmów od mamy. Prawdopodobnie dzieje się to jeszcze w okresie prenatalnym. Ale na pewno matczyne mikroby zasiedlają dziecięcy organizm podczas porodu i karmienia piersią. Wiadomo np., że część złożonych cukrów produkowanych przez kobiece gruczoły mlekowe jest przeznaczona bezpośrednio dla mikroorganizmów zasiedlających młody organizm.