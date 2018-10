Ta mapa jest dowodem na to, że cywilizacja, która je skonstruowała, była o wiele bardziej rozwinięta, niż do tej pory sądzono, a jej umiejętności przekształcania i dostosowywania krajobrazu do potrzeb intensywnych upraw rolnych były niezwykle pomysłowe i skuteczne.

„Historię Majów trzeba będzie mocno zrewidować, bo jest niedoceniona” – twierdzą naukowcy.

W najnowszym numerze „Science” 18 badaczy pod kierunkiem prof. Marcella Canuto z Tulane University w Nowym Orleanie opisało dane lidarowe zebrane w 2016 roku podczas skanowania laserowego nizin w północnej Gwatemali. Przez 2,5 tys. lat – od około 1000 r. p.n.e. do 1500 r. n.e. – Majowie budowali i rozwijali tam swoją niezwykłą cywilizację.

O tych odkryciach po raz pierwszy pisaliśmy w lutym. Są wynikiem największego badania lidarowego na ziemiach Majów. Zostało przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu gwatemalskiej fundacji Pacunam.