Nie chcę się wypowiadać o fizyce czy ekonomii, ale myślę, że jeżeli chodzi o medycynę i chemię, nagroda może powędrować do naukowców zajmujących się techniką CRISPR bądź terapiami antynowotworowymi – mówi "Wyborczej" prof. Brian Kobilka, profesor fizjologii molekularnej i komórkowej na Uniwersytecie Stanforda.

Mieszanie w genach

CRISPR stanowi coś na kształt układu odpornościowego, dzięki któremu np. bakterie chronią się przed specyficznym atakiem wirusów - bakteriofagów. Materiał genetyczny wirusa po wniknięciu do wnętrza bakterii jest cięty dzięki białku - enzymowi Cas9 - na fragmenty i wbudowywany we własny genom. Badania z ostatnich lat pokazały, że system CRISPR/Cas9 może zostać z powodzeniem wykorzystany do cięcia i modyfikacji również ludzkiego genomu. Kluczowy jest tu enzym Cas9 - to właśnie on wycina wadliwy fragment DNA.

- To bardzo nowa technika, ale myślę, że w najbliższej przyszłości może zostać nagrodzona Noblem - mówi Kobilka.