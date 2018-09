Pszczoły należą do najważniejszych zapylaczy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W ostatnich latach przeżywają jednak spory kryzys, a ich liczebność zmalała, dlatego jest coraz więcej słusznych apeli o ich skuteczniejszą ochronę.

Przy tej okazji często jednak zapominamy o wielu innych owadach, które również zapylają rośliny. Doskonałym przykładem są motyle, i to nie tylko dzienne, ale również nocne, popularnie zwane ćmami. Chociaż wiadomo, że wiele z nich odwiedza kwiaty, to jednak w przeszłości nie były doceniane w roli ich zapylaczy. Wszystko jednak wskazuje na to, że to się zmieni.

Naukowcy z uniwersytetów w York, Newcastle i Hull razem z Butterfly Conservation oraz brytyjskim Centrum Ekologii i Hydrologii postanowili sprawdzić, jak dużą rolę w zapylaniu roślin odgrywają motyle nocne. W tym celu badano je przy użyciu nowoczesnej metody DNA metabarcoding umożliwiającej identyfikację pyłków roślin, które znajdowano na złapanych osobnikach.