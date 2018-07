Końcówka lipca to początek nowego sezonu obserwacji astronomicznych. Po krótkich i jasnych nocach, które towarzyszyły nam od końca maja, dzisiaj do środkowej Polski wracają białe noce astronomiczne. Podczas nich Słońce schowa się niżej pod horyzontem, zapewniając odpowiednie ciemności do obserwacji nocnego nieba.

W tym roku nowy sezon rozpoczniemy z przytupem, obserwując najdłuższe w XXI w. całkowite zaćmienie Księżyca.

Zaćmienie Księżyca występuje wtedy, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawią się w linii prostej. Wtedy Księżyc podczas swojej comiesięcznej wędrówki dookoła naszej planety wchodzi w obszar, na który Ziemia rzuca cień.

Jednak z uwagi na nachylenie swojej orbity względem płaszczyzny równika Księżyc nie trafia w ten obszar co miesiąc. Czasem przechodzi powyżej, czasem poniżej. Tym razem trafi idealnie.

Odcięcie dopływu promieni słonecznych sprawi, że Księżyc najpierw będzie stopniowo ciemniał, a później przybierze barwę krwawo-czerwoną.