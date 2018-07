Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy w przypadku, gdy w ciąży doszło do słabego rozwinięcia się łożyska, można wspomóc rozwój dziecka przez podanie jego matce leku poprawiającego ukrwienie.

Niestety, okazało się, że zamiast pomóc, sildenafil prawdopodobnie uszkodził płuca płodów. Konsekwencje ujawniły się już po porodzie.

Eksperyment natychmiast przerwano. Holenderskie władze zapowiadają drobiazgowe śledztwo mające wyjaśnić, jak doszło do tragedii. Jednocześnie eksperci podkreślają, że na razie nic nie wskazuje na to, by doszło do jakichś zaniedbań czy świadomego narażenia życia matek lub dzieci.

Podobne doświadczenia prowadzono już od 2010 r. w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Nie wykazały one co prawda jakichś znaczących korzyści, ale nie zanotowano również żadnych poważniejszych powikłań, zarówno u matek, jak i u ich dzieci.