Podlodowcowe jezioro zostało odkryte dzięki pomiarom wykonanym przez europejską sondę Mars Express, która krąży wokół planety od 2003 r.

Na pokładzie tej sondy znajduje się włoski przyrząd MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), który jest georadarem do sondowania struktury gruntu lub lodu do głębokości kilku kilometrów pod powierzchnią.

Woda jest zwierciadłem dla fal radiowych

Od maja 2012 do grudnia 2015 r. MARSIS skanował fragment wielkiej czapy polarnej, która okala południowy biegun Czerwonej Planety. Lód ma tam ok. 1,5 km grubości. To przede wszystkim zamrożona woda z domieszką pyłu, choć w czasie marsjańskiej zimy na górze lodowca może osiadać cienka warstwa zestalonego dwutlenku węgla (tzw. suchego lodu), który resublimuje z atmosfery.

MARSIS za pomocą dwóch anten o łącznej długości 40 m emituje fale radiowe o niskiej częstotliwości - od 3 do 5 MHz (ponad dziesięć razy mniejszej niż te, na których nadają ziemskie stacje radiowe UKF). Takie fale przenikają przez grunt i lód, a po drodze odbijają się częściowo od granic między napotykanymi warstwami. Analiza echa sygnału pozwala uzyskać przekrój geologiczny badanego obszaru, zlokalizować podziemne przeszkody czy zbiorniki.