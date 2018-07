Niemal zawsze, kiedy postanawiamy schudnąć, zaczynamy od liczenia kalorii. Postanawiamy, że teraz będziemy przyswajać o 300, 500 kalorii mniej. I zastanawiamy się, z czego zrezygnować. Przechodzimy na dietę nisko- albo wysokotłuszczową, nisko- albo wysokowęglowodanową, zgodną z naszą grupą krwi, genotypem, diet paleo, liczymy indeks glikemiczny. Uf, po tygodniu takiej harówki połowa odchudzających się zarzuca nowy styl odżywiania.

A gdyby można było schudnąć, po prostu zjadając smaczne i dobrze przyrządzone potrawy, nie ważne, czy mają dużo, czy mało tłuszczów, czy zawierają węglowodany, czy nie? I jeść tyle, na ile pozwala nam apetyt. Nie liczyć, nie prowadzić dziennika diety. Po prostu cieszyć się dobrym obiadem. Marzenie ściętej głowy? Nie. Do takich wniosków doprowadziły zakrojone na szeroką skalę badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda, właśnie opublikowane w „Journal of the American Medical Association”.