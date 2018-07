"Obserwacja" to może na razie za dużo powiedziane. Neutrinowy teleskop IceCube na Antarktydzie zarejestrował tylko mniej więcej tuzin neutrin spośród bilionów, które zapewne doleciały do Ziemi z okolic blazara oznaczonego symbolem TXS 0506+056.

Informują o tym dwie prace opublikowane w najnowszym "Science". To astronomiczna sensacja. Już od dawna astrofizycy wyłapują rozpędzone do gigantycznych energii neutrina, które przylatują z przestrzeni kosmicznej, ale do tej pory udało się zidentyfikować tylko cząstki, które pochodziły ze Słońca oraz z supernowej 1987A.

Ta ostatnia detekcja nastąpiła już ponad 30 lat temu i od tego czasu nie gasły nadzieje, że w końcu uda się znaleźć sposób na systematyczne śledzenie kosmicznych neutrin.

Dlatego takim rozgłosem cieszy się obecne dokonanie.

Detekcja neutrin, które zostały 'wystrzelone' z okolic blazara TXS 0506+056, to narodziny neutrinowej astronomii; otwarcie nowego okna, przez które już wkrótce będziemy spoglądać na Wszechświat - komentuje wielu astronomów