Stosowne wyliczenia uczeni z Australii, Tajwanu i Indonezji przedstawiają w najnowszym wydaniu pisma "Nature Climate Change".

Według nich ślad węglowy turystyki (z powodu trudności metodologicznych badacze zaliczyli do niej również podróże służbowe), który dotychczas szacowano na ledwie 2,5-3 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych, jest blisko trzykrotnie większy.

Przypomnijmy, że obecnie ludzkość wysyła każdego roku do atmosfery przeszło 40 mld ton dwutlenku węgla (oraz miliardy ton innych gazów cieplarnianych).

Jak to możliwe, że turystyka ma obecnie aż tak wielki udział w globalnym ociepleniu?

Jak piszą naukowcy, to biznes wart ponad bilion dolarów rocznie. Co więcej, jego udział w emisji gazów cieplarnianych ostro rośnie - tylko w latach 2009-13 z 3,9 mld ton CO2 do 4,5 mld ton.

