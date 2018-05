To odkrycie z serii tych, które przynoszą więcej wątpliwości niż wyjaśnień. Dokonał go dr Michael Zellmann-Rohrer z wydziału klasycznego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Przeglądając zdigitalizowany katalog zbiorów nowojorskiego Metropolitan Museum of Art (Met), trafił na nigdy dotąd niebadany papirus.

W 1934 r. znalazła go w el-Liszt (około 50 km na południe od Gizy) wyprawa badawcza do Egiptu zorganizowana przez Met. Przetrwał prawdopodobnie w jednym z pochówków niedaleko piramidy faraona Senusereta I. Muzeum włączyło dokument do swojej kolekcji i zamknęło go w magazynie. Nikt dotąd nie próbował go odczytać.

Gdy dr Zellmann-Rohrer zajął się jego badaniem, okazało się, że jest to koptyjski papirus magiczny zawierający co najmniej cztery formuły modlitewne z błaganiami o opiekę i o boskie moce oraz odniesienia do historii biblijnych. Wśród tych ostatnich jest jedna z najważniejszych, najbardziej znanych oraz budzących najwięcej emocji i kontrowersji. To historia o ofierze z Izaaka, której Bóg zażądał od Abrahama, opisana w Księdze Rodzaju.

„Czuwaj nad wszystkimi, którzy cierpią”

Nie wiadomo, kto jest autorem papirusu. Dr Zellmann-Rohrer uważa, że mogą to być nawet trzy osoby, niekoniecznie wprawne w piśmie, bo - jak stwierdził w publikacji zamieszczonej w "Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde" - można zauważyć, że pismu „brakuje profesjonalnej biegłości”. Podejrzewa, że może to być brudnopis właściwego papirusu przygotowywanego na zlecenie jakiegoś klienta, który miał za niego zapłacić. Teksty zostały na nim spisane w języku koptyjskim, czyli najstarszej postaci języka staroegipskiego zapisywanego literami z greckiego alfabetu.