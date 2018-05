Psy są tak nierozerwalnie związane z naszym gatunkiem, że za naturalne uważamy porównywanie ich zachowań czy cech charakteru do naszych. Podobnie jest z wiekiem. Jakoś trzeba przecież odnieść psie lata do ludzkich. Liczymy to różnie.

Jedni uważają, że roczny pies w przeliczeniu na „nasze lata” jest siedmiolatkiem, a każdy kolejny rok to dodatkowe pięć lat.

Inni - że każdy rok od początku liczymy jako siedem lat ludzkich. Trzyletni pies ma więc w przeliczeniu na wiek człowieka 21 lat, siedmioletni 42 lata itd. Sama łapię się na tym, że takich porównań dokonuję, szczególnie wobec starszych psów. Okazuje się jednak, że są one dalekie od prawdy.

Gdyby ludzie rzeczywiście starzeli się siedmiokrotnie wolniej niż psy, wielu z nas byłoby w stanie dożyć 150 lat. Oczywiście, tak nie jest.

Psy mogą osiągnąć pełną dojrzałość płciową już w rok po urodzeniu. Ludzkie siedmiolatki nie rodzą w tym wieku dzieci ani nie są w stanie ich spłodzić. Nasi czworonożni przyjaciele starzeją się szybciej niż my w ciągu pierwszych dwóch lat życia.

Ale nawet to ogólne stwierdzenie nie jest do końca prawdą, ponieważ mniejsze rasy psów mają tendencję do szybszego dojrzewania płciowego niż rasy większe.