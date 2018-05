Erna nie wyróżnia się wielkością. Ma może nieco kwadratową czaszkę i dłuższe rzęsy od innych słonic. To ona zarządza małym stadkiem. Pod swoją kuratelą ma 21-letnie - Fryderykę i Bubę. Do niedawna zajmowała się też samcem Leonem. Jednak od kiedy wszedł on w nieznośną fazę życia nastolatka (ma 17 lat i stroi fochy jak prawdziwy nastolatek), został odizolowany od słonic.

- Tak zresztą dzieje się też w przyrodzie - opowiada Patryk Pyciński, opiekun słoni w warszawskim zoo. Samce pozostają w stadzie, dopóki nie wejdą w wiek dojrzewania. Wtedy opuszczają grupę i albo tworzą niewielkie stada kawalerskie, albo są samotnikami. My zdecydowaliśmy się odizolować Leona, kiedy w zeszłym roku próbował zarządzać Erną.

Erna rządzi sprawiedliwie

Po warszawskim ogrodzie zoologicznym oprowadza mnie Jakub Krzemiński z fundacji Panda, która od 1991 r. działa, by wspomagać rozwój warszawskiego zoo. Stoimy przy wybiegu dla słoni i podziwiamy zwalistą sylwetkę Leona. Trudno sobie wyobrazić, że przyleciał do Warszawy samolotem, choć był to Herkules, transportowy samolot wojskowy.

- Trzeba przyznać, że Leon był wtedy o wiele mniejszy. Teraz waży teraz 5,5 tony - opowiada jego opiekun. - Ale jego ojciec był jeszcze większy - ważył 7,5 tony, więc spodziewamy się, że Leon urośnie.

Leon pochodzi z hodowli w Izraelu. Tam z powodzeniem rozmnaża się i hoduje słonie afrykańskie. O własnym słoniowym potomstwie marzy też zoo w Warszawie. Wygląda jednak na to, że jeszcze jakiś czas marzenia się nie ziszczą. - Leon może zostać ojcem chyba tylko na skutek inseminacji. Jego nasienie nie jest najwyższej jakości, bo w jego linii dochodziło do rozmnażania blisko spokrewnionych słoni. A ze wszystkich trzech słonic, które mamy, cykl rujowy ma tylko Fryderyka - opowiada Patryk Pyciński. Buba jest najniżej w hierarchii stada - te słonice zwykle nie biorą udziału w rozrodzie grupy. A Erna nie ma rui.

Może ma to związek z jej przeżyciami, przeprowadzkami? Erna ma 32 lata i urodziła się w Zimbabwe. Były lata 80. i w tym czasie powszechną praktyką było sprowadzanie do ogrodów zoologicznych zwierząt z ich naturalnego środowiska. - Teraz już się tak nie robi - wyjaśnia mi Ewa Zbonikowska-Rembiszewska, prezes fundacji Panda. - Europejskie ogrody zoologiczne zrzeszone są w organizacji, która kontroluje hodowlę zwierząt. Każdy gatunek ma swojego koordynatora, który decyduje, jaki ogród zoologiczny ma najlepsze warunki, by mieć dane zwierzę. Sprawdza też jakość życia zwierząt. I to właśnie między ogrodami zoologicznymi wymieniane są zwierzęta.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten żółw ma zielone włosy i oddycha przez... genitalia

I tak pierwszym domem Erny była Holandia. Mieszkała w Beekse Bergen Safari Park. Była tam drugą słonicą w stadzie. Do Warszawy przyjechała w kwietniu 2009 r. i jej przybyciem emocjonowały się media, bo Erna ma za sobą historię kryminalną. W Holandii zabiła swojego opiekuna.

- W niektórych ogrodach zoologicznych opiekunowie są w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami. U nas się tego nie praktykuje - mówi Jakub Krzemiński. W parku safari słonie były tresowane, a Erna ma dość trudny charakter. Tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego doszło do śmierci opiekuna. - Może zachował się w sposób, który Erna uznała za zagrażający stadu? - zastanawia się opiekun słoni. - Jako druga po przywódczyni czuła się za stado odpowiedzialna i chciała wyeliminować zagrożenie?