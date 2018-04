1 ZDJĘCIE W Peru archeologowie znaleźli grób 140 dzieci, które w czasach prehistorycznych zostały złożone w ofierze. (Gabriel Prieto/AP)

Tak masowej ofiary z dzieci archeologia do tej pory nie znała. Zdarzyła się to ledwie 550 lat temu w preinkaskim imperium Chimu. Razem z dziećmi podczas jednego rytuału zabito także 200 młodych lam. O co błagano bogów, składając im tak przerażającą ofiarę?