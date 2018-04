Tę historię sprzed blisko 3,2 tys. lat przypomniała Carly Silver, historyczka i pisarka z Brooklynu popularyzująca naukę m.in. na łamach „Smithsonian”, „Archaeology” i „History Today”. Na cyfrowej platformie narrative.ly zamieściła artykuł, w którym opowiedziała o Panebie: „Ten zdeprawowany szef został oskarżony o molestowanie seksualne. (...) Dokumentacja prawna pokazuje, że mężczyźni wykorzystujący swoją pozycję do zranienia kobiet to opowieść stara jak czas”.

Wspomniana przez nią „dokumentacja prawna” to złożony z trzech arkuszy, mocno uszkodzony papirus, spisany około 1200 r. p.n.e. Został odkryty na początku XIX w. w wiosce Deir el-Medina, wśród wzgórz na zachód od Luxoru. Dziś można go zobaczyć w zbiorach British Museum, gdzie został zarejestrowany pod kryptonimem Salt 124, jako obiekt 10055. Pierwsze tłumaczenie, a raczej streszczenie jego zawartości pochodzi z 1870 r., szczegółowe – z 1929 r. Jego autorem jest prof. egiptologii Jaroslav Cerny z Czech, wykładowca University College w Londynie i Oksfordu.

Obszerna lista przestępstw przypisywanych Panebowi znana jest więc naukowcom od dziesiątek lat. Dotąd jednak jego zachowania seksualne były traktowane przez badaczy co najwyżej jako naruszenie staroegipskich norm społecznych i obyczajowych, a nie jako przestępstwa kryminalne.

Tymczasem Carly Silver sugeruje, że jest to najstarszy znany nauce zapis wydarzeń włączających się we współczesny ruch #MeToo.

Miejsce Prawdy

- To kwestia interpretacji. I konieczności ponownej analizy staroegipskich czasowników użytych do opisu uczynków Paneba - uważa dr Andrzej Ćwiek, egiptolog z Instytutu Archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat uczestniczy w pracach archeologicznych i konserwatorskich w Tebach Zachodnich. To tam blisko 32 stulecia temu miały się rozegrać gorszące staroegipską społeczność wydarzenia, których ofiarami stało się co najmniej kilka zamężnych kobiet.

Deir el-Medina to arabska nazwa dawnej wioski artystów i rzemieślników budujących grobowce w Dolinach: Królów i Królowych. Polecił ją założyć Totmes I. Wioskę nazwano Set Maat, czyli Miejsce Prawdy. Jej największy rozkwit przypada na czasy XIX i XX dynastii.

- Było to miejsce szczególne - opowiada dr Ćwiek. - Odcięte od całego Egiptu skupiało specyficznych ludzi o znacznym statusie: rzeźbiarzy, rysowników, malarzy. Była to społeczność zamknięta, nieduża i ambitna.

Szacuje się, że 30 proc. mieszkańców tej wioski - niektórzy mówią nawet o 40 proc. - umiało czytać i pisać. Także kobiety. Podczas gdy w całym Egipcie czytać i pisać potrafiło ledwie ok. 1 proc. ludzi.

Mieszkańcy Miejsca Prawdy cieszyli się specjalnymi prawami. Za swoje czyny odpowiadali tylko przed wezyrem i faraonem. We wszystko – od wody, przez żywność i odzież, po narzędzia do pracy – zaopatrywało ich państwo. Od władz dostali też dla siebie i swoich rodzin pomalowane na biało domy z czerwonymi drzwiami, na których widniały ich imiona.