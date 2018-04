- Do pewnego stopnia odrodziły się po kilkudziesięciu milionach lat, ale równie wielkie i bogate rafy pojawiły się w morzach dopiero po upływie ponad stu milionów lat - dodaje geolog.

Prof. Racki mówi o jednym z pięciu okresów największego wymierania w dziejach Ziemi. Tę tak zwaną Wielką Piątkę wyróżnili w 1982 r. dwaj paleontolodzy z Uniwersytetu Chicago: Jack John Sepkoski i David Raup.

Uczeni zebrali wtedy dane na temat tempa wymierania w dziejach Ziemi. To stały element życia: wciąż nowe gatunki powstają, a stare wymierają.

Szacuje się, że wyginęło nawet 99 proc. gatunków spośród tych, które kiedykolwiek żyły na naszej dziś planecie.

Niemniej, jak wykazali Sepkoski i Raup, to ciągłe zanikanie, zwane wymieraniem tła, w pewnych okresach gwałtownie przyspiesza. A pięć razy stało się tak szybkie i dotknęło tak dużą liczbę organizmów, że zasłużyło na nazwę wymierania masowego.

Najsłynniejsze z nich, którego ofiarą padły m.in. dinozaury, zdarzyło się ok. 66 mln lat temu (przełom kredy i paleogenu). Największe miało miejsce przed blisko 252 mln lat (przełom permu i triasu) i doprowadziło do wyginięcia blisko 90 proc. ówczesnych organizmów. To po tej hekatombie na Ziemi zapanowała era dinozaurów.

Prof. Racki i jego współpracownicy, w tym znany naukowiec angielski prof. Paul Wignall z Uniwersytetu w Leeds, zajęli się masowym wymieraniem, które zdarzyło się ok. 372 mln lat temu, pod koniec okresu geologicznego zwanego dewonem (a dokładniej na granicy dwóch pięter geologicznych dewonu późnego: franu i famenu). Jego przyczyny były najbardziej tajemnicze z całej Wielkiej Piątki.

– Nam udało się w dużym stopniu rozstrzygnąć tę zagadkę – mówi geolog. – Udowodniliśmy, że winowajcą są wybuchy wulkanów. Ale nie takich jak dziś punktowych eksplozji.

To były znacznie bardziej zabójcze erupcje szczelinowe, gdzie lawa wydobywa się wielokrotnie przez dziesiątki tysięcy lat szczelinami o długości nawet 100 km.

Zabójcy z kosmosu i z podziemi

Dowody zespół prof. Rackiego opublikował właśnie w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym „Geology”. Kluczem było poszukiwanie rzadkich pierwiastków w skałach.

Poprzednio ta metoda umożliwiła wyjaśnienie przyczyn masowego wymierania sprzed 66 mln lat. Fizyk Luis Alvarez i jego syn geolog Walter Alvarez ogłosili w 1980 r., że w warstwie skalnej tego wieku znaleźli duże ilości irydu. Normalnie jest go jedna do dwóch cząsteczek na miliard wszystkich. A w osadach geologicznych wyznaczających koniec świata dinozaurów wykrywa się trzydzieści cząsteczek irydu na miliard. Luis i Walter Alvarezowie doszli do wniosku, że takie ilości tego metalu musiał pozostawić po sobie gigantyczny meteoryt, który wówczas uderzył w Ziemię.