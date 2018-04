Dotychczas były to tylko podejrzenia, teraz mamy wreszcie pierwsze naukowe dowody na to, że słynni nurkowie z ludu Bajau dostali od natury niezwykły dar – genetyczną adaptację do nurkowania na duże głębokości. Adaptacja polega na tym, że ich śledziony rozmiarami zdecydowanie przewyższają te "normalne".

Sam fakt, że narząd ten u Bajau jest większy i może od odgrywać rolę w ich fenomenalnych zdolnościach do nurkowania, został zauważony już jakiś czas temu.

Nigdy jednak nie badano tego zjawiska na poziomie pojedynczych, konkretnych genów. Nie wiedziano więc, czy to rzeczywiście dar ewolucji, czy do nurkowania biorą się ci Bajau, którzy po prostu mają większe śledziony, czy może też powiększenie tego narządu to kwestia odpowiedniego treningu.

Odpowiedzi na wszystkie te pytania przynosi praca opublikowana właśnie w piśmie „Cell”.

Nomadzi mórz

Od tysięcy lat Bajau przemieszczali się pomiędzy wyspami Indonezji, Malezji i Filipin. Nazwano ich nomadami mórz. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z 1521 r., z opisu wyprawy Ferdynanda Magellana.

Jak klasyczni nomadzi byli społecznością zbieracko-łowiecką. Łowili i zbierali to, czym obdarzało ich morze. Bardziej przywiązani do swoich łodzi niż domów. Spędzali (i wciąż spędzają) po osiem godzin dziennie, polując za pomocą włóczni na ryby i ośmiornice, zbierając skorupiaki i „morskie ogórki”, czyli żyjące na dnie strzykwy.

Nie używają przy tym żadnego specjalistycznego sprzętu. Zakładają kilka ciężarków i drewniane gogle - to wszystko.

A jednak potrafią zejść na głębokość nawet 70 m. Co więcej, niektórzy z Bajau są w stanie nurkować nawet przez 10-13 minut bez wynurzania się na powierzchnię!

Jednym z naukowców, którzy od dawna interesują się Bajau, jest Melissa Ilardo z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

- Podejrzewaliśmy, że może chodzić o jakąś formę adaptacji genetycznej i że pewnie ma to coś wspólnego ze śledzioną. Wiedzieliśmy, że głęboko nurkujące foki Weddella mają ten narząd, w porównaniu z innymi zwierzętami, nieproporcjonalnie powiększony - opowiada Ilardo. - Jeżeli ewolucja dała większe śledziony fokom, może u ludzi miało miejsce to samo zjawisko? Konieczne jednak było dokładne zbadanie jego fizjologii i genetyki.

Młoda uczona postanowiła, że będzie to temat przewodni jej doktoratu. Natrafiła jednak na opór. Obaj jej promotorzy - prof. Eske Willerslev (pracuje w Kopenhadze oraz w angielskim Cambridge) oraz prof. Rasmus Nielsen (również pracuje na kopenhaskiej uczelni i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley) - starali się ją zniechęcić do tego pomysłu.