1 ZDJĘCIE Znikający lodowiec Grinnell w Glacier National Park na sekwencji zdjęć. Od lewej: 1938 r., 1981 r., 1998 r., i 2005 r. (Domena Publiczna)

- Jan Szyszko wymyślił, że trzeba wyciąć wszystkie zainfekowane świerki, by obronić te zdrowe. Wpadłby pan na to, by wyciąć zaatakowane przez korniki sekwoje? - pytamy. - Nie (śmiech)... Szukalibyśmy innych rozwiązań - mówi "Wyborczej" dr Daniel B. Fagre, naukowiec pracujący w amerykańskim Glacier National Park.