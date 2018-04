1 ZDJĘCIE Iluzja niebieskich linii (Victoria Skye)

Ciemnoniebieskie paski są do siebie równoległe, choć - można by dać głowę - wyraźnie idą skosem względem siebie. Ale gdy mocno zmrużycie oczy - tak żeby nie dostrzegać szczegółów wewnątrz niebieskich pasków - prawda wychodzi na jaw. One są równoległe.