- Większość z tych postaci to wojownicy – mówił z zadowoleniem prof. Luis Jaime Castillo Butters z Pontifícia Universidad Católica del Perú (Papieski Uniwersytet Katolicki w Peru) w rozmowie z dziennikarzem National Geographic, które współfinansowało projekt i jako pierwsze poinformowało o odkryciu.

Nowe zabytki, choć nie zarejestrowane, są jednak już chronione. To dlatego, że znajdują się na pustynnym płaskowyżu pomiędzy miastami Nazca i Palpa w regionie Ica w południowo-zachodniej części Peru, wśród geoglifów odkrytych wcześniej i wpisanych w 1994 roku na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Gigantyczne wzory na pustyni

Rysunki z Nazca od lat uznawane są za jedne z najbardziej niezwykłych, tajemniczych i najważniejszych zabytków archeologicznych na świecie.

Ich wykonanie przypisuje się głównie Indianom z preinkaskiej kultury Nazca rozwijającej się w Peru w latach 200-700 n.e. Nie ma jednak co do tego stuprocentowej pewności. Tak przyjęto, bo datowanie radiowęglowe wskazało na okres, w którym kultura Nazca istniała, a poza tym geoglify stylistycznie przypominają wzory na naczyniach wytwarzanych przez ludzi tej kultury. Precyzyjnie wyryte przez nich w ziemi linie układają się najczęściej we wzory geometryczne, w kształty zwierząt i roślin.