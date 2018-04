- Kiedy zdajesz sobie sprawę, że znalazłeś coś tak zadziwiającego jak te rękawice, to dostajesz gęsiej skórki – nie może się nacieszyć dr Andrew Birley, szef wykopalisk na stanowisku Vindolanda w północnej Anglii, gdzie dokonano odkrycia.

Vindolanda to niewielki rzymski fort przygraniczny zbudowany około 85 roku n.e., przy którym bardzo szybko wyrosła cywilna osada. Podobno istniał aż do wieku V, czyli jeszcze przez jakiś czas po upadku cesarstwa rzymskiego. Na północ od niego znajduje się mur Hadriana (postawiony nieco później, w latach 121-129 n.e.). To miejsce stało się słynne dzięki odkryciu tam bardzo dużych ilości zabytków z materiałów organicznych: tkanin, wyrobów skórzanych i drewnianych. Za najwspanialsze tamtejsze znalezisko nauka uznaje tysiące drewnianych deseczek, z których badacze odczytali listy prywatne rzymskiej załogi fortu i informacje z garnizonowego archiwum.

Wykopaliska prowadzone są tam od XIX w. Wykopane artefakty od lat zasilają nie tylko lokalne Muzeum Armii Rzymskiej, ale także British Museum w Londynie. Pracami archeologicznymi i miejscowymi muzeami opiekuje się dziś założona w 1970 r. fundacja charytatywna Vindolanda Trust, której dyrektorem generalnym jest dr Birley.

Leżały wśród butów, grzebieni i kości do gry

Rękawice zostały znalezione wraz z wieloma innymi artefaktami latem 2017. Były pośród zbioru kolejnych drewnianych tabliczek zapełnionych pochyłym pismem oraz miedzianych przyrządów do czesania i czyszczenia koni, skórzanych butów, kąpielowych chodaków, grzebieni i kości do gry.

Początkowo nikt nie wiedział, do czego służyły. „Te dwa niezwykłe przedmioty ze skóry miały bardzo podobne cechy pod względem stylu i funkcji, ale nie pasowały do siebie i nie można było ich porównać do tysięcy innych skórzanych przedmiotów, które wcześniej odkryto” – informuje komunikat prasowy na stronie internetowej Vindolanda Trust.

Po wielu badaniach i konsultacjach naukowych z ekspertami na świecie specjalizującymi się w starożytnych wyrobach i odzieży skórzanej badacze doszli do wniosku, że są to starorzymskie rękawice bokserskie. Trudno je było od razu rozpoznać, bo zupełnie nie przypominają współczesnych, nakładanych na całą dłoń. Bardziej są podobne do skórzanych, wypchanych jak poduszeczki opasek, nakładanych na palce i środek dłoni, by osłaniać kości podczas uderzeń.

- Widziałem wyobrażenia rękawic bokserskich Rzymian na posągach z brązu, na obrazach i rzeźbach, ale odkrycie dwóch prawdziwych egzemplarzy ze skóry jest wyjątkowym zaszczytem – stwierdził z patosem dr Birley po zidentyfikowaniu znaleziska.

PRZECZYTAJ TEŻ: 5 uderzających podobieństw między obecnymi czasami i starożytnym Rzymem

Jedyne takie na świecie

Eksperci podkreślają, że są to jedyne znane im zachowane do dziś rękawice z czasów rzymskich. Obie przetrwały w bardzo dobrym stanie. To dlatego, że były ukryte pod betonową podłogą w koszarach. Bez dostępu tlenu powstały warunki, w których drewno, skóra i tkaniny przechowują się bardzo dobrze.

Rękawice są w różnym stopniu zużyte i nie pochodzą z jednej pary. Jedna jest większa i widać na niej ślady wielokrotnego użytkowania oraz liczne naprawy. Ktoś starannie naszywał okrągłe skórzane łatki na powstałe rozdarcia. Druga rękawica, mniejsza, jest prawie nieużywana.

Obie zaprojektowane i uszyte są tak samo. Prostokątne kawałki skóry zostały złożone na pół i zszyte tak, by powstał z nich dosyć długi woreczek. Jego środkowa część (ta, która znajduje się nad zewnętrzną częścią palców) została wypełniona materiałem amortyzacyjnym. Następnie oba krańce ochronnej poduszeczki zostały połączone tak, by powstał owal, w który można było wsunąć palce i środkową część dłoni. Rękawice ciasno przylegały do kostek palców.

Na mniejszej z nich zachowały się jeszcze odciski knykci mężczyzny, który jej używał. Jej wnętrze wypełnione jest ciasno zwiniętą i dodatkowo skręconą skórą.

Zdaniem badaczy obie używane były do treningów lub sparingów, bo choć mają usztywnione „krawędzie kontaktowe”, czyli te miejsca, które uderzają przeciwnika, to jednak nie powodują poważnych obrażeń.

„To łagodniejsze egzemplarze od bardziej śmiercionośnych metalowych wkładek używanych w ‘profesjonalnych’ starożytnych walkach bokserskich”, sprecyzowali naukowcy w komunikacie.

Uważają też, że bardzo zużyta większa rękawica została zachowana przez jej właściciela bardziej z sentymentu niż z potrzeby użytkowania.

Jak podają odkrywcy rękawic z Vindolandy, w armii rzymskiej boks był mile widziany, bo nie tylko wzmacniał charakter, siłę i wytrzymałość na urazy, ale także poprawiał umiejętności bojowe. Odkryte pod koszarową podłogą rękawice od tygodnia można oglądać w muzeum w Vindolandzie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Trzeba przepisać historię antycznej Grecji! Powód? Przepiękna rzeźba walczących wojowników sprzed 3,5 tys. lat

Rękawice bokserskie starożytnych Rzymian na wystawie w Muzeum w Vindolandzie www.vindolanda.com

Boks nie był wynalazkiem starożytnych Rzymian. Znali go i uprawiali już Sumerowie. Naukowcom znana jest sumeryjska płaskorzeźba z III tysiąclecia p.n.e., na której pokazana jest walka na pięści. Boks był popularnym sportem także w starożytnej Grecji, a w 688 r. p.n.e. został włączony do igrzysk olimpijskich. W Rzymie walki były oczywiście obstawiane przez hazardzistów. Ku ich niezadowoleniu zostały zakazane w 393 n.e. z powodu brutalności.

PRZECZYTAJ TEŻ: Skąd się wzięli Grecy? Genetycy rozwiązali jedną z największych zagadek starożytności