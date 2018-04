„Trzymamy się razem” - usłyszał 3 stycznia 1942 roku oficer werbunkowy amerykańskiej marynarki wojennej (US Navy) od George’a, Franka, Joe’go, Matta i Ala Sullivanów, gdy zasugerował im, że to może nierozsądne, by wszyscy służyli na tym samym okręcie.

W zasadzie marynarka starała się nie dopuszczać do takich sytuacji, ale dość często patrzono na to przez palce. Tak stało się i w tym przypadku. „Trzymamy się razem (We stick togeteher)” to motto naszej rodziny - powtarzali uparci bracia z Waterloo w stanie Iowa, aż w końcu oficer skapitulował.

Być może jak wielu Amerykanów nie do końca zdawał sobie jeszcze sprawę z tego, czym jest wojna, a już na pewno wojna na Pacyfiku; według wielu historyków o wiele brutalniejsza i krwawsza, niż walki amerykańskich żołnierzy na froncie zachodnim w Europie.

Trafieni przez przypadek

Nie musieli iść na wojnę całą piątką. Dwaj najstarsi - George i Frank - odsłużyli już swoje w marynarce. Z kolei najmłodszy dopiero co się ożenił i miał malutkiego synka.