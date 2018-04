Raport został opublikowany w piśmie „The Lancet Gastroenterology & Hepatology”.

WZW typu B jest niezwykle groźną chorobą, szczególnie gdy przejdzie w fazę przewlekłą. Znacznie zwiększa się wtedy ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, marskości tego narządu oraz rozwoju raka. Jak się szacuje, z powodu chorób związanych z zakażeniem wirusem HBV wywołującym WZW typu B każdego roku umiera 600 tys. ludzi.

Do zakażenia dochodzi przez krew oraz inne płyny ustrojowe.

Zakazić się można podczas zabiegów naruszających ciągłość tkanek (zarówno tych wykonywanych przez lekarzy, jak i w gabinetach kosmetycznych czy salonach tatuażu) lub podczas seksu bez zabezpieczenia.

Jedną z głównych dróg zakażeń, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych, jest transmisja matka - dziecko.

Na szczęście od 1981 r. mamy skuteczną szczepionkę chroniącą przed HBV. Od 1992 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by każde dziecko zostało zaszczepione w ciągu 24 godzin po przyjściu na świat.

PRZECZYTAJ TAKŻE: 500 funkcji ludzkiej megafabryki, czyli co leży na wątrobie.

Z przeprowadzonych przez autorów raportu analiz wynika, że w 2016 r. żyło 292 mln osób zakażonych wirusem HBV. Najwięcej z nich zamieszkiwało Azję Wschodnią i Afrykę Subsaharyjską.

Wielkim problemem jest wciąż diagnozowanie WZW typu B.

Ledwie jedna na dziesięć z zakażonych osób jest tego świadoma. I nie jest to problem wyłącznie krajów biedniejszych. Dwie trzecie zakażonych w USA nie poddało się nigdy testom (dostępnym od lat 70.), podobnie jak czworo na pięciu zakażonych mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Nie istnieją obecnie stosowane na szeroką skalę leki zdolne niszczyć wirusa HBV.

Jednak część pacjentów kwalifikuje się do terapii lekami przeciwwirusowymi. Tu jednak również jest problem z dostępnością. W Wielkiej Brytanii otrzymuje je jedna czwarta chorych, którzy mogliby się zakwalifikować do terapii. W Belgii to tylko 3 proc. W Irlandii i Portugalii – 5 proc. Za to w Finlandii – 95 proc.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wątroba cierpi długo i po cichu.

Najważniejszym sposobem walki z epidemią WZW typu B jest dziś więc upowszechnianie szczepień profilaktycznych. Eksperci nie mają wątpliwości – to najskuteczniejsza i w zasadzie jedyna droga pozwalająca realnie myśleć o wyeliminowaniu choroby.

Na pewno lekarze robią w tej sprawie postępy. W 2016 r. 87 proc. niemowlaków urodzonych na całym świecie otrzymało trzy dawki szczepionki zapewniające ochronę. Problemem jest jednak to, że wciąż tylko niecała połowa dzieci otrzymuje pierwszą dawkę zgodnie ze wskazaniami – w pierwszej dobie po urodzeniu.

Obraz HBV pod mikroskopem elektronowym. Public Health Image Library

- Pamiętajmy, że większość przypadków zakażenia dziecka od matki ma miejsce w pierwszych dniach życia. To absolutnie kluczowe, by dziecko dostało szczepionkę jak najwcześniej – komentuje dr Homie Razavi z Center for Disease Analysis Foundation, współautor raportu.

Jak podaje, wciąż 1,8 mln dzieci poniżej piątego roku życia ulega każdego roku zakażeniem wirusem HBV.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wątrobie szkodzi tłusta dieta, alkohol, ale też szybkie odchudzanie.