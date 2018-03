Co roku to samo. Niby mam sprawdzone przepisy na babkę wielkanocną i wiem, jak się powinno lepić pierogi, a i tak nie mam pewności, czy wyjdzie.

Jeszcze z babką jestem od pewnego czasu zaprzyjaźniona. Mniej więcej wychodzi. Ale pierogów nie lubię robić. Albo są trochę za twarde albo się kleją, czasem rozpadają podczas gotowania. Walczę z ciastem, zamiast mieć przyjemność z gotowania.

Postanowiłam podejść do problemu naukowo. O co w tym cieście chodzi? Jakie procesy czynią je puszystym i elastycznym? Co powoduje jego twardnienie?

Porządna siatka glutenu

O idealne pierogi spytałam Jolę Caputę, która prowadzi bloga „Przepisy Joli” i jest specjalistką od tego dania.

Pierwsze zaskoczenie - Jola nie dodaje do pierogów jajka.

- Nigdy, a po co? To nie makaron - mówi.

Moje kulinarne nauki pobierane u babci były inne - jedno jajko było dodawane obowiązkowo, bo „trzyma ciasto do kupy”.