Autorami odkrycia są antropolodzy z Muzeum Historii Naturalnej Instytutu Smithsona w USA oraz współpracujący z nimi naukowcy z kilku czołowych ośrodków na świecie.

W „Science” przedstawiają dowody na to, że wcześni ludzie zamieszkujący wschodnią Afrykę już około 320 tys. lat temu prowadzili handel z grupami zamieszkującymi nieraz odległe tereny. Co więcej, przedmiotem tego handlu były narzędzia wymagające dość skomplikowanej obróbki. O wiele bardziej wyrafinowane i zaawansowane technologicznie niż te, które do tej pory przypisywano naszym przodkom żyjącym we wczesnej epoce kamienia (dolnym paleolicie).

...