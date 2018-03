Silniejszej erupcji wulkanicznej Ziemia nie doświadczyła w ciągu ostatnich 2 mln lat. Wybuch wulkanu Toba był 100 razy potężniejszy od erupcji również indonezyjskiej Tambory w 1815?r. Po Tamborze rok 1816?przeszedł do historii jako rok bez lata. Fala nieurodzaju i głodu zalała m.in. Europę.

Toba prawie wykończyła ludzkość.

Wyrzucone podczas jej erupcji wysoko w powietrze aerozole rozeszły się po całym świecie, docierając do dalekiej Afryki, która 74 tys. lat temu była głównym domem naszego gatunku. Co prawda dzięki najnowszym badaniom wiemy, że przedstawiciele?Homo sapiens już wcześniej wyruszali na dalekie wycieczki na inne kontynenty, ale wiemy również, że główna fala emigracji naszego gatunku z Afryki rozpoczęła się ok. 70 tys. lat temu. Może sprowokowała ją erupcja Toby...