Rozmowa z prof. Nurią Selvą Fernandez, ekolożką z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Prof. Nuria Selva Fernandez: Wkurza mnie to, że Polska ciągle nie ma planu ochrony niedźwiedzia brunatnego.

Tomasz Ulanowski: Dlaczego?

- Bo jeśli niedźwiedź jest gatunkiem prawnie chronionym, to musimy wiedzieć, jak go chronić. Podam ci przykład. Niedawno niedźwiedzica z młodymi zaatakowała człowieka w Bieszczadach. Powinniśmy mieć ustaloną procedurę postępowania w takich przypadkach. Specjalnie wyszkolony zespół powinien pojechać na miejsce, porozmawiać z zaatakowanym, pobrać i oddać do analizy próbki – żebyśmy mogli potem zidentyfikować...