Izajasz to jedna z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Wielu jednak wątpiło w to, że istniał naprawdę, zastanawiano się, czy jego postać nie jest raczej elementem tradycji, czy też może „zlepkiem” kilku różnych osób (podobne teorie naukowcy wysuwają w stosunku np. do Mojżesza).

Wyniki najnowszych badań opublikowanych w „Biblical Archaeology Review”?zdają się jednak dawać argument do ręki – i to dosłownie – tym, którzy uważali, że Izajasz żył naprawdę (w latach 765-701 p.n.e.). Argumentem tym jest pieczęć sprzed 2700 lat.

Pieczęcie dwóch przyjaciół

Izajasz prawdopodobnie pochodził z arystokratycznej...