Miękkie, powolne i tłuściutkie gąsienice mogą się wydawać łatwą ofiarą, ale nie dotyczy to gąsienic ćmy Langia zenzeroides z rodziny zawisakowatych, które żyją w Azji. Okazuje się, że one nie poddają się bez walki, a repertuar kontrataków i reakcji obronnych mają dość bogaty.

Atakujące chrząszcze były dosłownie zmiatane i nokautowane ciosem odwłoka. Ugryziona gąsienica wydawała też pisk, który miał przerazić napastnika, kąsała go, wyrzucała w powietrze, a także stosowała "chemiczną broń ostateczną": wymiotowała na niego.

Okazało się to całkiem skuteczne, przynajmniej w stosunku do chrząszczy z rodziny Calosoma z rodziny biegaczowatych. Wystawiona przez Japończyków do walki gąsienica rozprawiła się z 25 chrząszczami. Żaden nie zdołał jej zabić...