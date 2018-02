Dotychczas wydawało się, że sztuka to rzecz wyłącznie ludzka. Przy czym "ludzka" miało się odnosić tylko do jednego gatunku człowieka, czyli?Homo sapiens. To tak jakbyśmy "po drodze" z Afryki w świat nie zgubili kilku innych gatunków rodzaju?Homo, czyli innych ludzi.

Grubo ciosany troglodyta?

A przecież najmłodsi przedstawiciele gatunku?Homo erectus?- tego, który narodził się w Afryce blisko 2 mln lat temu, który pierwszy pewnie stanął na dwóch nogach i który opanował ogień (nie mówiąc już o narzędziach) - mogli żyć w Azji Południowo-Wschodniej jeszcze ok. 140 tys. lat temu.

...