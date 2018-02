Najnowsze przeprowadzone w Europie badania dowodzą, że u kobiet, które są zatrudnione przy sprzątaniu, a także u tych, które często czyszczą swoje mieszkania za pomocą środków w sprayu, może stopniowo pogarszać się praca płuc.

Skutki owych uszkodzeń układu oddechowego można porównać do wpływu palenia 20 papierosów dziennie przez okres 10-20 lat 13; dowodzi zespół naukowców z Norwegii. Szczegóły ich badań publikuje magazyn „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”, wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej.

Naukowcy z Bergen prześledzili dane zebrane od 6235 osób biorących udział w dużym europejskim badaniu zdrowotnym – „European Community Respiratory Health Survey”. 53 proc. badanych stanowiły kobiety, stan ich...