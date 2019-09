- Oto, co mam do powiedzenia tyranom z Teheranu: Izrael wie, co robicie, kiedy to robicie i gdzie to robicie! Pamiętajcie, nigdy nie przestaniemy obnażać waszych kłamstw! – grzmiał wyraźnie rozeźlony Beniamin Netanjahu na zwołanej naprędce poniedziałkowej konferencji prasowej transmitowanej w najlepszym czasie antenowym przez państwowe telewizje.

Oni ukrywają, my znajdujemy, oni zacierają ślady…

Izraelczyk twierdzi, że jego wywiad namierzył nieznany wcześniej ośrodek nuklearny na terenie Iranu, w którym Irańczycy do niedawna w najlepsze pracowali nad bombą atomową, oszukując międzynarodowych inspektorów, którzy od lat nieprzerwanie kontrolują wszystkie znane irańskie ośrodki.