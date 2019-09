Od kiedy groźbą nałożenia ceł importowych Donald Trump zmusił Meksyk do zatrzymywania uchodźców z krajów Ameryki Środkowej na swoich granicach - północnej z USA i południowej z Gwatemalą - liczba zawracanych ze Stanów przez straż graniczną nielegalnych przybyszów radykalnie spadła: z 144 tys. w maju do 64 tys. we wrześniu, czyli o ponad połowę.

Prezydent ostatecznie ceł nie wprowadził i publicznie pochwalił Meksyk, że „robi świetną robotę”. – I, szczerze mówiąc, bardzo to doceniamy – powiedział dziennikarzom w Białym Domu.