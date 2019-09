1 ZDJĘCIE Spotkanie Trump - Putin w Helsinkach (YURI KADOBNOV/AFP /EAST NEWS)

CO W ROSJI PISZCZY? Amerykanie mieli w najbliższym otoczeniu Putina cennego wysoko postawionego w kremlowskiej hierarchii agenta. Ewakuowali go dwa lata temu, obawiając się, że Donald Trump może go wydać Rosjanom - twierdzi CNN.