„Brytyjskie szkoły muszą sprawdzać, czy wszyscy uczęszczający do nich uczniowie zostali zaszczepieni. To żadna nowość – są przecież kraje, w których takie zaświadczenia od dawna są wymagane" – przypomina w liście skierowanym do resortu zdrowia grupa prominentnych lekarzy, wśród których jest były doradca rządu w kwestiach zdrowia publicznego i szefowie komisji rozdzielających fundusze na służbę zdrowia w brytyjskiej stolicy.

"Także w Wielkiej Brytanii moglibyśmy wprowadzić wymóg przedstawiania w szkołach zaświadczenia o szczepieniu, pozwalając jednocześnie na wyjątki z przyczyn medycznych czy dla osób, którym nie pozwala na to sumienie” – proponują w piśmie do ministra zdrowia Matta Hancocka i szefa resortu edukacji Gavina Williamsona.