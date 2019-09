Studiująca w Mediolanie modelka z Norwegii 29 sierpnia złożyła doniesienie w mediolańskiej prokuraturze. Przyszła ofiara miała spotkać swoich oprawców w dyskotece na plaży na Sardynii, a potem zostać zaprowadzona do willi w Porto Cervo należącej do Beppe Grillo i tam, prawdopodobnie po całonocnym pijaństwie, zgwałcona. Wszyscy oskarżeni mają 19-20 lat i pochodzą z zamożnych rodzin genueńskich. Przyznają, że doszło do stosunku, ale bronią się, że nastąpił on za zgodą dziewczyny.