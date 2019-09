Siergiej Kirijenko, który na Kremlu odpowiada za politykę wewnętrzną, na plus po dorocznym „wspólnym dniu głosowania” (wtedy w Rosji odbywają się wybory do władz lokalnych wszelkiego szczebla) może zapisać sobie to, że tym razem udało mu się doprowadzić do zwycięstwa, i to w pierwszej turze, wszystkich 16 promowanych przez Władimira Putina kandydatów na gubernatorów.

Udane sterowanie wyborami

Nie powtórzył więc bolesnej porażki z ubiegłego roku, kiedy czterech faworytów władzy przegrało pierwszą turę wyborów gubernatorskich, a potem w ogóle przepadło.