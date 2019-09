- Jak długo to może jeszcze trwać? To sytuacja, której po prostu nie da się obronić – zżymał się w piątek na konferencji prasowej Mark Esper, amerykański sekretarz obrony, który gościł w Londynie. – Przecież tych ludzi trzeba odstawić do krajów pochodzenia i tam stosownie się z nimi rozprawić, albo staną się zagrożeniem dla regionu – wyliczał.

Europa umywa ręce

Esper jest zły, bo Londyn nie chce wpuścić do kraju kilkuset Brytyjczyków, którzy parę lat temu wyjechali na dżihad do Syrii i Iraku, a dziś, po upadku ISIS, są więzieni przez sprzymierzone z Amerykanami kurdyjskie bojówki w naprędce zorganizowanych więzieniach na północy kraju i nikt nie wie, co z nimi zrobić.