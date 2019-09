Na wieść o dokonanej w sobotę wymianie 35 ukraińskich i rosyjskich więźniów posypały się gratulacje z całego świata. Prezydent USA Donald Trump napisał, że to „gigantyczny krok” w kierunku ustanowienia pokoju pomiędzy Ukrainą i Rosją. W nieco bardziej ostrożnym tonie wypowiedziała się niemiecka kanclerz Angela Merkel, mówiąc, że zakończona sukcesem wymiana więźniów to „znak, dający nadzieję” na zakończenie wojny w Donbasie.

Sukces Zełenskiego za wysoką cenę

Urzędującemu od kilku miesięcy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu udało się osiągnąć to, czego nie zdołał zrobić w całej swojej kadencji jego poprzednik Petro Poroszenko – doprowadzić do uwolnienia Ołeha Sencowa. Ale cena, jaką za to zapłacił, jest niemała. Negocjacje przeciągały się w ostatnich dniach ze względu na żądanie Kremla, aby Kijów zwolnił Wołodymyra Cemacha, kluczowego świadka zestrzelenia malezyjskiego boeinga nad Donbasem latem 2014 r. Do końca o jego nieuwalnianie apelowały holenderskie władze (najwięcej ofiar pochodziło z tego kraju) oraz 40 europosłów.