CNN pisze o „wojnie kulturowej” dwóch Ameryk, którą świetnie obrazuje właśnie na pozór błaha kwestia plastikowych słomek. Podczas środowej debaty stacji dla kandydatów Demokratów w prawyborach, poświęconej w całości ochronie środowiska, kalifornijska senatorka Kamala Harris nalegała na to, by ich zakazać. Wiele barów i restauracji w Stanach już ich nie wydaje, eksperymentując np. z ekologicznymi papierowymi słomkami. Poparło to paru innych kandydatów.

Dla ekipy Trumpa stało się to okazją do naigrawań.