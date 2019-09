Uchwalona wieczorem w Izbie Gmin ustawa daje rządowi czas do szczytu Rady Europejskiej, który zaplanowany jest na 17-18 października, by doszedł do porozumienia z Unią Europejską w sprawie treści umowy lub uzyskał w Izbie Gmin zgodę na wyjście z UE bez umowy.

Jeśli w dniu następującym po szczycie – czyli 19 października – żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, premier będzie musiał wysłać list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z wnioskiem o odroczenie terminu wejścia w życie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.