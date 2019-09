"Społeczność międzynarodowa musi raz na zawsze skończyć z udawaniem, że nie widzi tych wszystkich naruszeń i fatalnej sytuacji humanitarnej, której po prostu nie można dłużej tolerować!" – grzmi w oświadczeniu Kamel Jendoubi, szef panelu ONZ ds. Jemenu, który przygotował najnowszy raport na temat pogrążonego w wojnie kraju. - Nie może być usprawiedliwienia dla dalszego zabijania, torturowania i prześladowania. Wszyscy odpowiadamy za podjęcie działań koniecznych do tego, by chronić Jemeńczyków i pomóc im odzyskać prawo do życia w pokoju i godności – przekonuje.