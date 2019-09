Portal Axios dotarł do trzystronicowego listu grupy wysłanego do potencjalnych darczyńców. Wynika z niego, że grupa chce zebrać na swoją działalność co najmniej 2 mln dol.

Poplecznicy Trumpa nie kryją, że ich celem są "ludzie produkujący newsy". Wymieniają stacje telewizyjne CNN i MSNBC, gazety "New York Times" i "Washington Post" oraz portale BuzzFeed i Huffington Post. Kompromitujące informacje mają być przekazywane "zaprzyjaźnionym organizacjom medialnym" takim jak portal Breitbart.