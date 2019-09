30 września na rozgrzanej ponadczterdziestostopniowym żarem Wielkiej Pustyni Słonej w Iranie doszło do wybuchu. Awarią skończyła się próba wyniesienia na orbitę rakiety kosmicznej Safir (po persku "ambasador") w ściśle strzeżonym porcie kosmicznym Semnan Space Center ok. 50 km na wschód od starożytnego miasta Semnam. Była to już kolejna nieudana próba - łącznie na osiem zidentyfikowanych odpaleń safirów tylko cztery zakończyły się sukcesem.

Nikt dokładnie nie wie, co było przyczyną awarii - agencja Reuters cytuje irańskiego urzędnika, który lakonicznie powołał się na „problemy techniczne”.