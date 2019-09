Wcześniejsza koalicja - Ruchu z Ligą - została zerwana przez szefa tej drugiej, wicepremiera Mattea Salviniego, który liczył na większe ustępstwa ze strony partii Beppe Grillo i Luigiego Di Maio.

Ten blef się nie powiódł: Conte, zamiast prosić Ligę o powrót do koalicji i oddać jej kilka ministerstw, złożył dymisję, do gry wkroczyła Partia Demokratyczna, a prezydent poprosił Contego o podjęcie próby utworzenia nowej koalicji.

Po tygodniu intensywnych negocjacji we wtorek wieczór stało się jasne: nowy rząd utworzą Ruch i PD.